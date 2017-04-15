Hindistan'da 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Hindistan'da 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu Ã§evreye duyarsÄ±z olan hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± sesini duyurdu

Hindistan'da 9 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸu hükûmeti, çevreye karÅŸÄ± duyarsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± için dava etti. Hindistan'Ä±n Uttarakhand eyaletinde yaÅŸayan Ridhima Pandey adlÄ± 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi için yeterince önlem almayan hükümete farklÄ± bir ÅŸekilde sesini duyurdu.

UYGULAMALAR YETERSÄ°Z

Hindistan, dünyada hava kirliliÄŸinin en yüksek olduÄŸu 10 ÅŸehirden 4'üne sahip. Hindistan'daki ormanlarÄ±n ve nehirlerin temizlenmesini ve hava kalitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ilgilendiren birkaç yasa bulunsa da eleÅŸtirmenlere göre bu uygulamalar oldukça yetersiz. Üstelik ekonomik büyüme konusu çoÄŸu zaman çevreyle ilgili konularÄ±n önüne geçiyor.Hükümete tek baÅŸÄ±na dava açan 9 yaÅŸÄ±ndaki cesur yürek: Ridhima Pandey Sel ve toprak kaymasÄ± Ridhima'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Uttarakhand eyaletinde 2013 yÄ±lÄ±nda yüzlerce can kaybÄ±na neden olup binlerce kiÅŸiyi evsiz bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

DAHA ÖNCE DE DAVA EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ridhima bu konuda hükûmete dava açan ilk çocuk deÄŸil. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 6 genç bir araya gelerek Yeni Delhi'deki hava kirliliÄŸi konusunda hükûmete dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Hindistan da bütün bunlarÄ±n üzerine harekete geçti. YapÄ±lan anlaÅŸmalara göre 2030 yÄ±lÄ±na kadar ülkede üretilen elektriÄŸin en az yüzde 40'Ä± fosil olmayan yakÄ±tlardan elde edilecek.