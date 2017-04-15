CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± yeteri kadar alkÄ±ÅŸlamadÄ±klarÄ± iÃ§in salondan atÄ±ldÄ±lar

Gelecek hafta Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un dÃ¼zenlediÄŸi mitingdeki konuÅŸmasÄ±nÄ± yeteri kadar alkÄ±ÅŸlamadÄ±klarÄ± iÃ§in 3 kiÅŸi salondan atÄ±ldÄ±

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer alan haberlere göre, Fillon'un dün akÅŸam Toulouse'da bulunan Zenith salonunda düzenlediÄŸi mitinge katÄ±lan 3 kiÅŸi, "yeteri kadar alkÄ±ÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± ve az heyecanlÄ± olduklarÄ±" gerekçesiyle güvenlik görevlilerine ÅŸikayet edildi. Gazetecilere açÄ±klamada bulunan 3 vatandaÅŸ ise güvenlik ve organizasyon komitesi tarafÄ±ndan salonu terk etmelerinin istendiÄŸini belirterek, "Bu karara gerekçe olarak ise az alkÄ±ÅŸlamamÄ±zÄ±n gösterildiÄŸi yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±k." dedi.

''ALKIÅžLAMAK ZORUNDA OLDUÄžUMUZU BÄ°LMÄ°YORDUK''

Salondan güvenlik görevlilerinin zoruyla çÄ±karÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n, olayÄ± protesto etmek amacÄ±yla içeride bulunan yakÄ±nlarÄ±na haber vererek tepki göstermelerini istediÄŸi belirtildi.ToplantÄ±ya Fillon hakkÄ±nda bilgi edinmek için gittiklerini kabul eden vatandaÅŸlar, "AlkÄ±ÅŸlamak zorunda olduÄŸumuzu bilmiyorduk, sadece seçimler ve aday hakkÄ±nda daha fazla bilgi edinmek istedik." ÅŸeklinde konuÅŸtu. France 3 kanalÄ±na açÄ±klamada bulunan organizasyon yetkilileri olayÄ± doÄŸrulayarak, salondan çÄ±karÄ±lan kiÅŸilerin sessizce bir köÅŸede durduÄŸunu ve bu durumun ÅŸüphe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.