Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± Kuzey Kore'yi iÅŸaret etti SavaÅŸ baÅŸlatÄ±lsÄ±n

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki sorunu çözmek için bazÄ± tedbirleri önerdi. OlasÄ± adÄ±mlar arasÄ±nda Kuzey Kore'nin nükleer güç kulübüne dahil edilmesi de var. AP'nin haberine göre, Beyaz Saray'daki kaynaklar, Trump'a sunulan teklifler arasÄ±nda Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± savaÅŸÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± ve Pyongyang hükümetini devirme planÄ± olduÄŸunu da söyledi. Sonuçta, önceki idarelerin politikasÄ±nÄ± sürdürme ve Kuzey Kore'ye baskÄ±yÄ± artÄ±rma kararÄ± alÄ±ndÄ±.