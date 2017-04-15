Halep'te otobÃ¼s konvoyunda patlama 16 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Halep'te sivilleri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s konvoyuna bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ olayÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor

Suriye'de sivil ve askeri unsurlarÄ± kuÅŸatma bölgesinden tahliye eden otobüs konvoyunda patlama meydana geldi. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi ilk belirlemelere göre 16 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±, olayÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu bildiriliyor.

BOMBALI SALDIRI

Suriye'de 4 kuÅŸatma bölgesinden sivil ve askeri unsurlarÄ± tahliye eden konvoylarÄ±n kontrol noktalarÄ±nda bekleyiÅŸi sÄ±rasÄ±nda bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ± meydana geldi. SaldÄ±rÄ±da ölen ve yaralananlar olduÄŸu, ancak sayÄ±larÄ±n henüz bilinmediÄŸi bildirildi. Suriye Devlet televizyonu bir otomobilin patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. OlayÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu bildirildi. Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'nin yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgilere göre, patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸi sayÄ±sÄ± ilk belirlemelere göre 16 olduÄŸu kaydedildi.