Ana Sayfa | DÃœNYA 15/04/2017 20:41

Van'da el yapÄ±mÄ± bomba patlatÄ±ldÄ± 1 asker hafif yaralandÄ±

vanda asker

Van'da askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda terÃ¶ristlerin Ã¶nceden yerleÅŸtirdiÄŸi el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 1 asker yaralandÄ±

Van'Ä±n Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi karayolu üzerindeki Åžeytan Deresi mevkine bölücü terör örgütü tarafÄ±ndan daha önceden yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± bomba zÄ±rhlÄ± askeri aracÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlatÄ±ldÄ±. Araçta maddi hasar meydana gelirken 1 asker hafif yaralandÄ±. Asker tedbir amaçlÄ± Van Bölge AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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