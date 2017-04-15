Ana Sayfa | DÃœNYA 15/04/2017 21:45

Kanada'da yasal olarak esrar almak artÄ±k tamamen serbest

kanada

Uruguay'dan sonra ilk kez Kanada'da gelecek yÄ±ldan itibaren esrar almak ve satmak serbest hale getirilecek.

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun esrarÄ± düzenleme, vergilendirme ve satma planlarÄ± çerçevesinde hazÄ±rlanan yasa, KanadalÄ±larÄ±n 30 grama kadar esrar taÅŸÄ±masÄ±nÄ± ya da buna eÅŸdeÄŸer miktarda esrarlÄ± yiyecek veya esrar yaÄŸÄ± bulundurmasÄ±nÄ± yasal hale getiriyor.Esrar kullanÄ±m yaÅŸÄ± 18 olacak ancak daha genç kullanÄ±cÄ±lara ceza verilmeyecek.YasanÄ±n fazla bir deÄŸiÅŸiklik olmadan kabul edilmesi bekleniyor ancak bazÄ± maddeler konusunda ciddi tepkiler var. ÖrneÄŸin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda birisine esrar satan kiÅŸiler için 14 yÄ±l hapis isteniyor. Alkol söz konusu olduÄŸunda ise bu ceza sadece 1 yÄ±l.

 

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