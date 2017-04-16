Tahliye konvoyuna saldÄ±rÄ±da 100'Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã¶lÃ¼ var

Suriye'den tahliye edilenlerin konvoyuna yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 100'Ã¼ aÅŸkÄ±n kiÅŸi can verdi

Suriye'de kuÅŸatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurlarÄ± tahliye eden konvoylarÄ±n, kontrol noktalarÄ±nda bekleyiÅŸi sÄ±rasÄ±nda bir bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ± meydana geldi.Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar el-Selemo, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Saat 16.00 sularÄ±nda, 'RaÅŸidin bölgesinde tahliye noktasÄ±nda patlama oldu' anonsu geçildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiÄŸinde, 100'den fazla cesedi kaldÄ±rdÄ±. Ölenlerin çoÄŸu Fua ve KefreyalÄ± kadÄ±n ve çocuklardan oluÅŸuyor." dedi.Sivil savunma ekiplerinin 40 yaralÄ± tespit edebildiÄŸini belirten Selemo, "SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda büyük yangÄ±nlar çÄ±ktÄ±. Otobüsler yandÄ±. Sivil savunma ekipleri yangÄ±nlarÄ± söndürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Hala orada bir ekip çalÄ±ÅŸmalara devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±. Selemo, birçok cesedin tamamen yanmasÄ± nedeniyle kimliklerini tespit edemediklerini söyledi.

Askeri muhaliflerin arasÄ±nda ölenler var

SaldÄ±rÄ±da, Ä°dlib'te muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya'dan çÄ±karÄ±lanlarÄ± koruyan askeri muhaliflerden de ölenler olduÄŸu öÄŸrenildi.BazÄ± aÄŸÄ±r yaralÄ±lar, Türkiye'de tedavi görmek üzere, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesinde bulunan Cilvegözü sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki Babül Hava sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na getirildi.

Rejim ve muhalifler arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸi, Åžam'da rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ve Zebadani'den toplam 2 bin 350 kiÅŸi, Ä°dlib'te muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya'dan 5 bin kiÅŸi, Halep'teki kontrol noktalarÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Patlama, rejim bölgesinden çÄ±kan konvoyun RaÅŸidin semtinde, muhaliflerin kontrol noktasÄ±nda bekleyiÅŸi sÄ±rasÄ±nda meydana gelmiÅŸti.AynÄ± ÅŸekilde, muhaliflerin bölgesinden çÄ±kan konvoy da rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasÄ±nda bekletiliyordu.KonvoylarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bekletiliÅŸi, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kiÅŸinin çÄ±karÄ±lmasÄ± yönündeki baskÄ±sÄ±ndan kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenmediler

RaÅŸidin'deki muhalifler, Fua ve Kefreya'dan gelen konvoyda anlaÅŸmada belirlenen 600 silahlÄ± unsur yerine, bin 300 civarÄ± unsurun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmeleri üzerine konvoyu bekletme kararÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.