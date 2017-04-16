Yetkililer aÃ§Ä±kladÄ± Kuzey Kore fÃ¼ze denemesinde baÅŸarÄ±sÄ±z oldu

ABD ve GÃ¼ney Kore'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar doÄŸrultusunda Kuzey Kore'nin baÅŸarÄ±sÄ±z bir fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Kuzey Kore'nin füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiÄŸine dair ABD'yi uyarmasÄ±nÄ±n hemen ertesinde meydana geldi.ABD, balistik füzenin fÄ±rlatÄ±lmasÄ±ndan dakikalar sonra infilak ettiÄŸini bildirdi.Kuzey Kore füze denemesinden saatler önce uzun menzilli füzelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen askeri bir yürüyüÅŸ düzenledi.Ülke, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in kararlarÄ±nÄ± çiÄŸneyerek, ÅŸimdiye kadar nükleer testler ve balistik füze denemeleri gerçekleÅŸtirdi.

Son geliÅŸme, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in Güney Kore'nin baÅŸkenti Seoul'e harekete etmesinin hemen öncesinde meydana geldi.ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarÄ±nÄ± engellemek için seçenekleri masaya yatÄ±rmalarÄ± bekleniyor.

Güney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "Kuzey Kore Sinpo'dan (doÄŸudaki bir liman) belirlenemeyen bir tipte füze denemesi yaptÄ±" dendi ve denemenin "baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±" kaydedildi.ABD Pasifik KomutanlÄ±ÄŸÄ± da baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸimini doÄŸruladÄ± ve bunun Kuzey Kore'ye ait bir balistik füze olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.ABD Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Dave Benham, Reuters'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Füze neredeyse anÄ±nda infilak etti" dedi.

Cumartesi günü Kuzey Kore, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doÄŸumunun 105'inci yÄ±l dönümünü baÅŸkent Pyongyang'daki gösteriÅŸli bir askeri geçit töreniyle kutladÄ±.

Yeni kÄ±talararasÄ± ve denizaltÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan balistik füzelerin de olduÄŸu geçit töreni bir güç gösterisi olarak yorumlanÄ±yor.

Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi olduÄŸu düÅŸünülen, askeri yetkili Choe Ryong-hae geçit töreninde ülkesinin "topyekün savaÅŸa topyekün savaÅŸla yanÄ±t vermeye hazÄ±r olduÄŸunu" söyledi.

Mike Pence'in bölgeye düzenleyeceÄŸi 10 günlük ziyaret, bölgede gerilimin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir zamana denk geliyor.

ABD Kore yarÄ±madasÄ±na bir uçak gemisi, iki güdümlü roket yok edicisi ve bir güdümlü roket kruvazerinden oluÅŸan bir grup savaÅŸ gemisi yola çÄ±karmÄ±ÅŸken, Mike Pence'in de ziyareti sÄ±rasÄ±nda ABD'nin bölge müttefiklerine desteÄŸini yinelemesi bekleniyor.