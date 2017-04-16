Ä°ran ABD'ye rest Ã§ekti nÃ¼kleer fÃ¼ze iÃ§in izin almayÄ±z

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Trump'Ä±n Ã¼lkesinin fÃ¼ze programÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan suskunluÄŸunu bozdu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump geçtiÄŸimiz günlerde Ä°ran'daki nükleer anlaÅŸmayÄ± eleÅŸtirerek, ABD'nin, seçim kampanyasÄ±ndaki Ä°ran'Ä±n füze programÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ise nükleer füze programÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°ran, nükleer füze programÄ± için kimseden izin almayacak" dedi. Ruhani, "Ä°ran silahlÄ± kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi sadece ülkeyi savunmak amaçlÄ± ve füze ve uçak inÅŸa etmek için hiç kimseden izin istemeyiz" diye konuÅŸtu.

Ä°ran'Ä±n saldÄ±rgan hedeflerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak barÄ±ÅŸÄ±n da tek yönlü bir yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ruhani, diÄŸer tarafÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yüzden ihtiyatlÄ± olma ihtiyacÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu söyledi.

ABD Senatosu geçtiÄŸimiz günlerde, Ä°ran'Ä±n balistik füze ve diÄŸer nükleer olmayan faaliyetlerine karÅŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlar koyan bir tasarÄ±yÄ±, Ä°ran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri gerekçesiyle ertelemiÅŸti. Ä°ran ise füze testlerinin nükleer anlaÅŸma kapsamÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.