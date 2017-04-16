BirleÅŸmiÅŸ Milletler tahliye konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Suriye'den tahliye edilenlerin konvoyuna yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreter SözcülüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Halep'in batÄ±sÄ±ndaki RaÅŸidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldÄ±rÄ± kÄ±nandÄ±.SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilenen açÄ±klamada, taraflara tahliye edilmeyi bekleyenlerin güvenliÄŸini saÄŸlamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.Fua ve KefreyalÄ± siviller, rejim KÄ±zÄ±layÄ± görevlileri ve askeri muhaliflerden oluÅŸan 100'den fazla kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.