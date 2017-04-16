Ana Sayfa | DÃœNYA 16/04/2017 22:36

ABD'den referanduma iliÅŸkin ilk aÃ§Ä±klama

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun sonucunun doÄŸrulanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yorum yapmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BakanlÄ±ÄŸÄ±n bir sözcüsü Amerika’nÄ±n Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla gönderdiÄŸi kÄ±sa açÄ±klamada, “Türkiye’deki referandum oylamasÄ±nÄ±n neticesini elbette takip ediyoruz. SonuçlarÄ±n doÄŸrulanmasÄ± ve AGÄ°T’in (Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±) ilk bulgularÄ±na iliÅŸkin raporuna kadar yorum yapmaktan kaçÄ±nacaÄŸÄ±z” ifadesini kullandÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
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