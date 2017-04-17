Fransa ve Rusya'nÄ±n referandum yorumu ne oldu

Rusya ve Fransa, TÃ¼rkiye'de dÃ¼n yapÄ±lan referandum oylamasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna iliÅŸkin olarak, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi" yorumunda bulundu.Peskov, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, dün gerçekleÅŸtirilen ve yüzde 51.4'lük oy oranÄ±yla 'Evet' sonucunun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± referandum hakkÄ±ndaki sorulara yanÄ±t verdi. "YapÄ±lan referandum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi meselesi" diyen Peskov, "Herkesin, Türk halkÄ±nÄ±n iradesine saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz" dedi.

HOLLANDE DÄ°YALOG ÇAÄžRISINDA BULUNDU

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, Türkiye'deki referandumda ortaya çÄ±kan birbirine yakÄ±n sonuçlarÄ±n öngörülen anayasa deÄŸiÅŸiklileri hakkÄ±nda halkÄ±n ne kadar bölündüÄŸünü gösterdiÄŸini belirtti ve tüm siyasi taraflar arasÄ± diyalog çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Hollande'Ä±n makamÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Siyasi kurumlarÄ±nÄ± nasÄ±l düzenleyecekleri sadece ve sadece Türklerin iÅŸidir. Ancak ÅŸu ana kadar yayÄ±mlanan sonuçlar Türk toplumunun planlanan kapsamlÄ± reformlar hakkÄ±nda bölündüÄŸünü gösteriyor" dedi.