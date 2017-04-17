Referandum sonucu TÃ¼rk toplumunun ne kadar bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶steriyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, TÃ¼rkiye'de sonuÃ§lanan referanduma dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun ardÄ±ndan 'saygÄ±lÄ± diyalog' çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel’in ortak yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Alman hükümeti Türkiye’deki referandumun resmi olmayan sonuçlarÄ±nÄ± dikkate alÄ±yor. Alman hükümeti, Türk halkÄ±nÄ±n anayasa hakkÄ±ndaki kararÄ±na saygÄ± duyuyor. Referandumda alÄ±nan yakÄ±n sonuç Türk toplumunun ne kadar bölünmüÅŸ olduÄŸunu gösteriyor. Bu durum Türk hükümeti ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan için büyük sorumluluk anlamÄ±na geliyor. Alman hükümeti, Türk hükümetinin tüm siyasi ve sosyal gruplarla saygÄ±lÄ± bir diyalog arayÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ±nÄ± bekliyor. Türkiye ile en yakÄ±n zamanda ikili görüÅŸmeler yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Türkiye ve AB kurumlarÄ± arasÄ±nda Venedik Komisyonu'nun anayasal reformlar ve prosedüre iliÅŸkin endiÅŸelerine yönelik görüÅŸmeler yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.”