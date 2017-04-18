Kuzey Kore ABD'yi aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k tehdit etti

Kuzey Kore'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Kim In Ryong en son yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Kuzey Kore, ABD'nin arzu ettiÄŸi her tÃ¼rde savaÅŸa karÅŸÄ±lÄ±k vermeye hazÄ±r.' ifadelerine yer verdi

Kim In Ryong, BM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ülkesinin nükleer denemeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nde gelecek hafta gerçekleÅŸtirilecek Kuzey Kore konulu toplantÄ±ya iliÅŸkin açÄ±klamalar yaptÄ±.ABD'nin Kore yarÄ±madasÄ±nda gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Kim, "ABD, bölgede tehlikeli bir durum yaratÄ±yor. Termonükleer savaÅŸ her an çÄ±kabilir." dedi.

"Kuzey Kore, ABD'ye her türde savaÅŸta karÅŸÄ±lÄ±k vermeye hazÄ±r"

ABD'ye her türlü karÅŸÄ±lÄ±k verebileceklerini de savunan Kim, "Kuzey Kore, ABD'nin arzu ettiÄŸi her türde savaÅŸa karÅŸÄ±lÄ±k vermeye hazÄ±r." diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Asya turu kapsamÄ±nda önceki gün Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayÄ±ran Askerden ArÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiÅŸ ve burada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahlarÄ± ve balistik füzeleri bÄ±rakmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "ABD'nin stratejik sabÄ±r dönemi sona ermiÅŸtir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"En sert ÅŸekilde cevap verilecek"

Kim In Ryong, ABD'nin bölgeye askeri güç ve silah göndermeye devam ettiÄŸini de belirterek, bunlarÄ±n kendilerini korkutamayacaÄŸÄ±nÄ±, provakasyonlara en sert biçimde cevap vereceklerini söyledi.

Askeri tehditlere karÅŸÄ± silahlanmayÄ± sürdüreceklerini ifade eden Kim, nükleer testlere devam edileceÄŸine iliÅŸkin BaÅŸkent Pyongyang'dan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeri ve zamanÄ± uygun olunca bunun gerçekleÅŸeceÄŸini kaydetti.Kim, BM Güvenlik Konseyi'nde 28 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer programÄ±na iliÅŸkin özel toplantÄ± düzenlenme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi.