ABD BaÅŸkanÄ± elini kalbine gÃ¶tÃ¼rmeyince eÅŸi sinyali Ã§aktÄ±

Paskalya kutlamalarÄ±nda ev sahipliÄŸi yapan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n marÅŸ baÅŸlayÄ±nca elini kalbine koymamasÄ±nÄ± fark eden eÅŸi dÃ¼rterek uyarÄ±da bulundu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melania, Beyaz Saray'daki ilk Paskalya Yortusu'na ev sahipliÄŸini yaptÄ±. Ancak Melania Trump'Ä±n, First Lady olarak düzenlediÄŸi en önemli etkinlik olan Paskalya kutlamalarÄ±na Trump'Ä±n 'unutkanlÄ±ÄŸÄ±' damga vurdu. Paskalya tavÅŸanÄ±yla birlikte ABD ulusal marÅŸÄ±nÄ±n okunmasÄ± için Beyaz Saray balkonundaki yerini alan Trump, diÄŸer ABD'lilerden farklÄ± olarak, marÅŸ baÅŸlayÄ±nca elini kalbinin üzerine götürmedi. Trump'Ä±n bu hatasÄ±nÄ± fark eden Trump, eÅŸini 'kolundan dürterek' uyarmak zorunda kaldÄ±.