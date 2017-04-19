ABD'de siyahi adam dehÅŸet saÃ§tÄ± 3 Ã¶lÃ¼ var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Ä±rkÃ§Ä± bir ÅŸahsÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 3 beyaz adam can verdi

Polis kaynaklarÄ±, Kroi Ali Muhammad adlÄ± siyah adamÄ±n Fresno'daki Katolik yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, 90 saniyede 16 tur ateÅŸ açarak insanlarÄ± kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttuÄŸunu söyledi.Polis Åžefi Jerry Dyer, 39 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ±n bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± planlamadÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸananlarÄ±n nefret suçu olduÄŸunu söyledi.GözaltÄ±na alÄ±nan Muhammed'in saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Arapça "Allah büyüktür" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Polis, ÅŸüphelinin sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±na baktÄ±klarÄ±nda hükümet karÅŸÄ±tÄ± görüÅŸler ve beyazlardan nefret ettiÄŸini söylediÄŸi mesajlar bulduklarÄ±nÄ± belirtti.Polise göre Muhammed, olabilecek en çok insanÄ± öldürmek istedi ve bu, aniden geliÅŸen, bireysel bir ÅŸiddet eylemiydi.Görgü tanÄ±klarÄ± adamÄ±n büyük bir el silahÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birçok kez silahÄ±nÄ± yeniden doldurarak ateÅŸ açmayÄ± sürdürdüÄŸünü anlattÄ±.Siyah Ä°sa lakaplu adam dört kiÅŸiyi öldürmek ve iki kiÅŸiyi öldürmeye çalÄ±ÅŸmak suçlamalarÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor.Geçen yÄ±l ülkede en az 30 bin kiÅŸinin silah ÅŸiddeti nedeniyle öldüÄŸü düÅŸünülürse, bu olayÄ±n silah denetimi konusundaki uzun süren tartÄ±ÅŸmalarÄ± tazeleyebilir.