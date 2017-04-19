Ana Sayfa | DÃœNYA 19/04/2017 08:29

Putin'den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik telefonu

putin ve erdoÄŸan

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, referandum oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± arayarak tebrik etti

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n telefonla aradÄ±. Putin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±ndan "evet" çÄ±kmasÄ±ndan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± kutladÄ±.GörüÅŸmede, ikili iliÅŸkileri normalleÅŸtirmeye yönelik çabalarÄ± hÄ±zlandÄ±rmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'de ateÅŸkesin tahkimi için birlikte çalÄ±ÅŸmanÄ±n önemi de vurgulandÄ±.

ErdoÄŸan'a tebrik telefonlarÄ± gelmeye devam ediyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, halk oylamasÄ±nÄ±n neticelenmesinin ardÄ±ndan Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor, Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanov, Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama ve Lübnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri tebrik etti.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± halk oylamasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±ndan dolayÄ± tebrik etti.

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