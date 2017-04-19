Ana Sayfa | DÃœNYA 19/04/2017 08:38

Berlin'deki TÃ¼rk derneÄŸi saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Ottoman Sufi Center

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de yer alan "Ottoman Sufi Center" adlÄ± bir TÃ¼rk derneÄŸi kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Berlin polisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, dernek yetkililerinin dün akÅŸam derneÄŸe zarar verildiÄŸi yönünde suç duyurusunda bulunduÄŸu belirtilerek, polisin de olay yerinde, kaldÄ±rÄ±m taÅŸlarÄ±yla derneÄŸin dÄ±ÅŸ cephesindeki üç camÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin, olayÄ±n arkasÄ±nda siyasi bir unsur bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± incelediÄŸi kaydedildi.DerneÄŸin çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Vural DemirtaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, camlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir komÅŸu tarafÄ±ndan fark edildiÄŸini ve telefonla kendilerine bildirildiÄŸini söyledi.

Bunun üzerine hemen derneÄŸe gittiklerini ve dün akÅŸam polise suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± anlatan DemirtaÅŸ, polisin de olay yerine gelerek incelemelerde bulunduÄŸunu belirtti.OlayÄ±n pazar gecesi Türkiye’de halk oylamasÄ± bittikten sonra meydana geldiÄŸini tahmin ettiklerini kaydeden DemirtaÅŸ, “Çünkü pazar ve pazartesi günleri planlanmÄ±ÅŸ bir programÄ±mÄ±z yok. Pazar günü gündüz yapÄ±lsaydÄ± bizim haberimiz olurdu. Pazar gecesi Türkiye'de referandumdan sonra gerçekleÅŸtirildiÄŸini varsayÄ±yoruz.” dedi.DemirtaÅŸ, derneÄŸin ve üyelerinin hiç kimseyle sorunu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herkese kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸunu ifade etti.

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