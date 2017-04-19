Ana Sayfa | DÃœNYA 19/04/2017 11:35

10'a yakÄ±n BM personeli Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±ndÄ±

bm personeli

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde GÃ¼ney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, 10'a yakÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) personelini rehin aldÄ±

MM Ä°stikrar Misyonunun (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, AA muhabirine açÄ±klamasÄ±nda, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleÅŸkesinde yaklaÅŸÄ±k 10 BM personelinin Güney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ±lar tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.AyrÄ±lÄ±kçÄ±larÄ±n, ülkelerine geri dönmemek için personelleri alÄ±koyduÄŸunu belirten Ruiz, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrÄ±lÄ±kçÄ±larla uzlaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Munigi kampÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 500 Güney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ± yaÅŸÄ±yor.Güney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetleri, geçen hafta eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'a baÄŸlÄ± Sudan Halk KurtuluÅŸ Hareketi-Kuzey örgütünden (SPLM-N) 8 eski ayrÄ±lÄ±kçÄ±yÄ± ülkelerine iade etme konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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