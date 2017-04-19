Kuzey Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi filosunu tam ters yÃ¶ne Ã§evirmiÅŸ

Ä°sveÃ§ kanalÄ± Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinin ardÄ±ndan ABD'nin gÃ¶nderdiÄŸi filosunun tam tersi yÃ¶nde hareket ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardÄ±ndan ABD yönetiminin Kuzey Kore'ye gözdaÄŸÄ± vermek amacÄ±yla DoÄŸu Çin Denizi'ne gönderdiÄŸini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'Ä±n gerçekte tam ters yönde seyrettiÄŸi ileri sürüldü.

Ä°SVEÇ KANALI: GEMÄ° TERS YÖNE GÄ°TMÄ°Åž

Ä°sveç televizyon kanalÄ± SVT'nin Amerikan basÄ±nÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde ise, donanmaya Kuzey Kore'ye doÄŸru seyir emri verildiÄŸi açÄ±klamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada uçak gemisi USS Carl Vinson ve donanmanÄ±n bir bölümünün gerçekte tam tersi istikamette, önceden planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde Avustralya donanmasÄ± ile birlikte gerçekleÅŸtirilecek tatbikata katÄ±lmak üzere Sunda BoÄŸazÄ±'nÄ± geçerek Hint Okyanusu'na açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"ABD YÖNETÄ°MÄ° CÄ°DDÄ° DEÄžÄ°L"

AynÄ± haberde, ABD'li düÅŸünce kuruluÅŸu Center for Strategic Budgetary Assessments uzmanlarÄ±ndan Ross Babage ise, "Bu blöften de öte bir ÅŸey. Blöf ciddi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gösterir. Bana göre ABD yönetimi çok ciddi. 40 yÄ±ldÄ±r Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmamasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu.