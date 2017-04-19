Kongo'da rehin alÄ±nan 16 BM personeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan 16 BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) personeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

BM Ä°stikrar Misyonu (MONUSCO) sözcülerinden Charles Antoine Bambara, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleÅŸkesinde Güney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ±lar tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan BM personeli 16 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.BM personelinin uzlaÅŸma sonucunda salÄ±verildiÄŸini söyleyen Bambara, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±lÄ±kçÄ±lara hiçbir vaatte bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.MONUSCO Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, 100'e yakÄ±n Güney SudanlÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ±nÄ±n ülkelerine geri dönmemek için BM personelini alÄ±koyduÄŸunu duyurmuÅŸtu. Ruiz ayrÄ±ca, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrÄ±lÄ±kçÄ±larla uzlaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.