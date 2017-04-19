Ana Sayfa | DÃœNYA 19/04/2017 17:23

Kasabaya yaklaÅŸan dev buz daÄŸÄ±na turistlerin yoÄŸun ilgisi

buz daÄŸÄ±

Kanada'nÄ±n Newfoundland adasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasaba sahile yaklaÅŸan dev bir buzdaÄŸÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oldu

Kanada'nÄ±n CBC televizyonu Paskalya BayramÄ± sÄ±rasÄ±nda Ferryland kasabasÄ±nda buzdaÄŸÄ±nÄ± görüntülemek isteyen profesyonel ve amatör fotoÄŸrafçÄ±lar nedeniyle trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanmasÄ±nÄ± haberleÅŸtirdi.

Newfoundland and Labrador bölgelerinin sahilleri "buzdaÄŸÄ± vadisi" olarak biliniyor. Her ilkbaharda Kuzey Kutbu'ndan kopan buz bloklarÄ± aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru sürükleniyor.

BuzdaÄŸlarÄ± genelde denizin altÄ±ndaki buzlara kitleniyor ve ilkbaharÄ±n sonu ya da yazÄ±n baÅŸÄ±na kadar aynÄ± noktada kalabiliyor. Ferryland belediye baÅŸkanÄ± Adrian Kavanagh yerel basÄ±na bu dev buzdaÄŸÄ±nÄ±n yerine oturduÄŸunu ve bir süre kalabileceÄŸini söyledi.

Bu geniÅŸ buzdaÄŸÄ± sahil kÄ±yÄ±sÄ±na yakÄ±n bir noktayÄ± kendine mesken edinmiÅŸ görünüyor.BuzdaÄŸlarÄ±nÄ±n kitlelerinin çoÄŸu suyun altÄ±nda bulunuyor ve bazen sahile doÄŸru sürüklenirken karaya oturabiliyorlar.BuzdaÄŸÄ± mevsimi bu sene yüzlerce yüzen buzdaÄŸÄ± nedeniyle oldukça hareketli geçiyor. Atlas Okyanusu'na bu yÄ±l normalden daha fazla sayÄ±da buz daÄŸÄ± iniyor.

 
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