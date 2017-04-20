Avustralya vatandaÅŸÄ± olmak iÃ§in ÅŸartlar zorlaÅŸÄ±yor

Avusturalya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ã¼lkeye vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu yapmak iÃ§in getirilen ÅŸartlar zorlaÅŸtÄ±rÄ±lacak

Avusturalya'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurularÄ±nda Ä°ngilizce testlerinin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve adaylardan ülke deÄŸerlerine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ispat etmelerinin isteneceÄŸi belirtildi.

VatandaÅŸ olmak isteyenler için bir yÄ±l ülkede daimi olarak ikamet etmiÅŸ olma kuralÄ± da, dört yÄ±la çÄ±karÄ±lacak.

Avustralya'da iki gün önce yapÄ±lan duyuruyla, ülke dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen vasÄ±flÄ± çalÄ±ÅŸanlara getirilen vize kriterlerinin zorlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan Turnbull, bu deÄŸiÅŸimlerle göçmenlerin topluma daha iyi entegre olmasÄ±nÄ±n amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Turnbull, göçmenler için "Avustralya deÄŸerlerine baÄŸlÄ±lÄ±k için taahhütte bulunduklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmalarÄ± önemli" dedi.

DeÄŸiÅŸiklikler neler?

Turnbull, göçmenlerin inanç özgürlüÄŸü ve cinsiyet eÅŸitliÄŸi gibi deÄŸerlere destek verdiklerini göstermeleri gerektiÄŸini belirtti.

Aile içi ÅŸiddete asla müsamaha gösterilmeyeceÄŸini vurgulayan Avustralya BaÅŸbakanÄ±, "KadÄ±n ve çocuklara saygÄ±... bu Avustralya deÄŸerleri için elzem" diye konuÅŸtu.

Avustralya'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusu yapacaklarÄ±n bilmesi gereken yeni prosedürler ÅŸöyle sÄ±ralanÄ±yor:

Okuma, yazma, dinleme ve konuÅŸma sÄ±navlarÄ±nÄ± da kapsayan daha sÄ±kÄ± Ä°ngilizce dil yeterlilik testleri

Topluma entegrasyon için kanÄ±t olabilecek iÅŸ deneyimleri, okul kayÄ±tlarÄ± ya da bazÄ± toplum kuruluÅŸlarÄ±na üyeliklerin gösterilmesi talebi

En az dört yÄ±ldÄ±r ülkede daimi olarak ikamet ediyor olma zorunluluÄŸu

SÄ±navlarda hile yapanlarÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ±n otomatik olarak baÅŸarÄ±sÄ±z sayÄ±lmasÄ±

Sadece üç kez baÅŸvurabilme izni

Adaylara kadÄ±n sünneti, çocuk evlilikleri sorulacak

Avustralya hükümeti SalÄ± günü de bir açÄ±klama yaparak, yabancÄ±larÄ±n Avustralya'da çalÄ±ÅŸmasÄ±na izin veren vize programÄ±nÄ±n yeniden gözden geçirileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Turnbull, bu iki farklÄ± duyurunun da Avustralya'nÄ±n "milli menfaatleri" için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±:

"Bizi birbirimize baÄŸlayan deÄŸerler, yani hukukun üstünlüÄŸü, özgürlük ve demokrasiye saygÄ±, Avustralya kimliÄŸi için temel unsurlar ve vatandaÅŸlÄ±k, bunlarÄ± yansÄ±tmalÄ±."

Adaylara kadÄ±n sünneti ve çocuk evlilikleriyle ilgili fikirleri de sorulacak.

Muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi ise, Turnbull'u bu duyurularÄ± siyasi çÄ±karlarÄ± için yapÄ±yor olmakla suçladÄ±.

Ä°ÅŸçi Partisi'nden Senato üyesi Penny Wong, "Kanunlara uyacaklarÄ±na zaten yemin etmiÅŸ insanlara, bunlara uyup uymayacaklarÄ±nÄ± soracak olmanÄ±z bana biraz garip geliyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe