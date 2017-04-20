HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerde 2 kiÅŸi vurularak can verdi

Venezuela'da CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro yÃ¶netimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen protestolarda 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

BaÅŸkent Caracas'taki protestolarda bir genç, Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki San Cristobal kentinde ise bir kadÄ±nÄ±n öldüÄŸü bildirildi.Protestocular cezaevindeki muhalefet liderlerinin salÄ±verilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.CumhurbaÅŸkanÄ± Madura ise polise ve dükkanlara saldÄ±rdÄ±klarÄ± gerekçesiyle muhalefeti suçluyor.

Madura ÅŸu ana kadar 30'dan fazla insanÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Son yaÅŸananlarla hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± en az 7'ye çÄ±ktÄ±.Öte yandan, Caracas'taki hükümet destekçileri de rakip mitingler düzenledi.

Venezuela'da neler oluyor?

Venezuela dünyanÄ±n en büyük petrol rezervlerine sahip. Buna raÄŸmen, yÄ±llardÄ±r yüksek enflasyon, önlenemeyen suç artÄ±ÅŸÄ± ve temel mal kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla mücadele ediyor.Ülkenin dört bir yanÄ±nda gerçekleÅŸen protestolarÄ±n son üç yÄ±lda görülen en büyük protestolar olduÄŸu düÅŸünülüyor.Eylemciler, CumhurbaÅŸkanÄ± Madura'ya muhalefetle müzakere koltuÄŸuna oturmasÄ± ve ülkedeki ekonomik krizi çözmek için bir çözüm bulmasÄ± konusunda baskÄ± yapÄ±yor.

Hükümet karÅŸÄ±tÄ± eylemciler yaÅŸananlarÄ± Venezuela'nÄ±n "ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k günü" olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Seçimlerin 2019'da yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. Muhalefet ise, ülkenin çökme noktasÄ±nda olduÄŸunu söyleyerek alarm zilleri çalÄ±yor.

Enflasyonda yüzde 700 artÄ±ÅŸ beklentisi

IMF, ülkedeki enflasyonun bu yÄ±l yüzde 700 artarak zirveye çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.ProtestostolarÄ±n alevlenmesinin nedeni, geçen ay Yüce Mahkeme'nin muhalefetin kontrolündeki parlamentodan gücü devralma kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±ydÄ±.Mahkeme üç gün sonra kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiyse de, protestolarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçilemedi.Venezuela'da son haftalar polis ve protestocular arasÄ±ndaki ÅŸiddetli çatÄ±ÅŸmalarla geçti.

Kaynak: BBC Türkçe