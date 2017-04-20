Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 08:25

Atina'da bomba patladÄ± tÃ¼m caddeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Atinada patlama

Atina'da bulunan bir banka ÅŸubesi Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucunda Ã§evre binalarda hasar meydana geldi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da kent merkezindeki bir banka ÅŸubesinin önüne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.Bir internet sitesini telefonla arayan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, Santaroza Caddesi'ndeki Eurobank’Ä±n önüne patlayÄ±cÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmesi üzerine güvenlik güçleri bankanÄ±n bulunduÄŸu binanÄ±n çevresindeki caddeleri trafiÄŸe kapatarak çevre güvenliÄŸini saÄŸladÄ±.

BankanÄ±n giriÅŸine bir okul çantasÄ± içerisinde bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu bankanÄ±n ön kÄ±smÄ±nda ve çevredeki binalarda hasar meydana geldiSaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±. Olay yerinde geniÅŸ güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.

 
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