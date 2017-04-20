KSYÃ–'nÃ¼n Ä°dlib araÅŸtÄ±rmasÄ± sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±

Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (KSYÃ–) Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan ilk bulgularÄ± paylaÅŸtÄ±

KSYÖ, Ä°dlib kentinin güneyindeki Han Åžeyhun beldesinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± soruÅŸturmak üzere oluÅŸturulan bilirkiÅŸi heyetinin topladÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlarÄ±n, uzman laboratuvarlardaki incelemelerinden elde edilen ilk bulgularÄ± paylaÅŸtÄ±.KSYÖ Genel Direktörü Büyükelçi Ahmet Üzümcü, örgütün yönetim konseyi üyelerine yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, bilirkiÅŸi heyetinin saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden üç kiÅŸinin otopsilerinden alÄ±nan biyo-medikal örneklerin iki ayrÄ± laboratuvarda yapÄ±lan analizlerinin, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu belirtti.

Büyükelçi Üzümcü, ayrÄ±ca heyetin halen hastanelerde tedavileri süren yedi kiÅŸiden alÄ±nan biyo-medikal örneklerin yine iki ayrÄ± laboratuvarda yapÄ±lan analizlerinin de kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini kaydetti.

KSYÖ Yönetim Konseyinin talimatlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin ilgili kararlarÄ± doÄŸrultusunda hareket eden heyetin profesyonelliÄŸine ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na olan güveninin tam olduÄŸunu vurgulayan Üzümcü, "Örgütün görevlendirdiÄŸi laboratuvarlardan gelen ilk sonuçlar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Her ne kadar bunlarÄ±n daha detaylÄ± analizleri yapÄ±lacak olsa da halihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da çoÄŸu çocuk 100'den fazla sivilin öldüÄŸü, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.