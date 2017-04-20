Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 09:16

Fransa'dan bomba aÃ§Ä±klama kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Esad yaptÄ± kanÄ±tlayacaÄŸÄ±z

idlib saldÄ±rÄ±

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°dlib'de gerÃ§ekleÅŸen kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n Esad'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±na dair delillere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Bakan Jean-Marc Ayrault katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda “SoruÅŸturma devam ediyor. Birkaç gün içinde bu saldÄ±rÄ±larÄ± rejimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlarÄ± sunacaÄŸÄ±z” dedi.

OPCW: HAN ÅžEYHUN SALDIRISINDA SARÄ°N GAZI KULLANILDI

Öte yandan, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü (OPCW), Suriye’nin Han Åžeyhun kasabasÄ±ndaki saldÄ±rÄ±da sarin gazÄ± ya da benzer bir kimyasalÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin “inkar edilmez” bulgulara ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Suriye’nin Ä°dlib kentindeki Han Åžeyhun kasabasÄ±nda düzenlenen saldÄ±rÄ±da en az 87 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ; Suriye ordusu buna iliÅŸkin ortaya atÄ±lan kimyasal saldÄ±rÄ± suçlamalarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.

UluslararasÄ± gözlemci kuruluÅŸ OPCW, saldÄ±rÄ±dan etkilenen 10 kiÅŸiden aldÄ±klarÄ± örnekleri dört laboratuvarda inceledi.

OPCW BaÅŸkanÄ± Ahmet Üzümcü, test sonuçlarÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±n sarin ya da sarine benzer bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin “inkar edilemez” bulgular sunduÄŸunu söyledi.

Üzümcü ayrÄ±ca, güvenlik endiÅŸeleri olmasaydÄ± OPCW kanÄ±t inceleme misyonunun hemen kasabaya gitmeye hazÄ±r olduÄŸunu belirtti.AraÅŸtÄ±rma ekibinin kanÄ±t toplama ve mülakatlara devam ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

 
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