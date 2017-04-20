Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 09:24

Alman yetkiliden referandum sonucu hakkÄ±nda flaÅŸ yorum

Martin SchÃ¤fer

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Martin SchÃ¤fer, TÃ¼rkiye'de geÃ§tiÄŸimiz Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Martin Schäfer Berlin‘de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gözlemcilerin 16 Nisan referandumu ara raporuna iliÅŸkin olarak “Biz deÄŸerlendirmeleri dürüstçe araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, itinalÄ± gözlemlenmiÅŸ buluyoruz. Bu nedenle de söylediklerini ciddiye alÄ±yoruz” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre ‘Evet’ cephesinin az bir farkla seçimi kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve özellikle de bu nedenle eleÅŸtirilerin dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen sözcü, referandumun ardÄ±ndan Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± yönündeki tartÄ±ÅŸmanÄ±n ise ÅŸu an mantÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberinde, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Martin Schäfer, idam cezasÄ±nÄ±n yeniden yürürlüÄŸe konulmasÄ±na yönelik olasÄ± bir referanduma Almanya’daki Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± konusunun ise belirsiz olduÄŸunu söyledi.

Sözcü, “Federal hükümet içinde bu konuda sonuçlanmÄ±ÅŸ görüÅŸme yok“ dedi. Ä°dam cezasÄ±nÄ±n Alman AnayasasÄ±’nÄ±n temel prensipleriyle çeliÅŸtiÄŸini belirten sözcü bu baÄŸlamda bazÄ± eleÅŸtirel sorularÄ±n gündeme gelebileceÄŸini belirtti.

Federal hükümet sözcü yardÄ±mcÄ±sÄ± Ulrike Demmer de Türk hükümetinin ortaya atÄ±lan iddialarÄ± açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturmak zorunda olduÄŸunu kaydetti.

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