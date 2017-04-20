Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 09:27

Kolombiya'daki felakette Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

toprak kaymasÄ±

Kolombiya'nÄ±n Manizales kentinde meydana gelen toprak kaymasÄ± sonucunda 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. KayÄ±p 8 kiÅŸi ise aranÄ±yor

Kolombiya'nÄ±n orta kesimlerindeki Caldas yönetim bölgesinin baÅŸkenti  Manizales'te aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu toprak kaymasÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 17'ye çÄ±karken, bölgede halen kayÄ±p olan 8 kiÅŸiyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos da bölgede devam eden  yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ dolayÄ±sÄ±yla Manizales'e gecikmeli olarak ulaÅŸabildi.

"Acil durum" ilan edilen bölgede incelemelerde bulunan Santos,  yaklaÅŸÄ±k 80 evin toprak kaymasÄ±ndan etkilendiÄŸini ve ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan  endiÅŸe edildiÄŸini bildirdi.

Manizales Belediye BaÅŸkanÄ± Jose Octavio Cardona ise yaptÄ±ÄŸÄ±  açÄ±klamada, kente gece boyunca bir ayda yaÄŸabilecek yaÄŸmurun düÅŸtüÄŸünü kaydetti.Bu arada, toprak kaymasÄ±ndan 25 mahallesi etkilenen Manizales'in bazÄ±  bölgelerine elektrik, su ve doÄŸalgaz verilemiyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Martin SchÃ¤fer

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