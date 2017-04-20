Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 13:06

Venezuela'da yÃ¶netimi protesto eden halk sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Venezuela

Venezuela'nÄ±n ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼nde vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¶netimi protesto etmesi sonucu sokaklar alev aldÄ±. Polisler biber gazÄ±yla mÃ¼dahale ederken 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Venezuela'da Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro yönetimini protesto eden on binlerce kiÅŸi baÅŸkent Caracas sokaklarÄ±na akÄ±n etti. Hükümet ve Maduro karÅŸÄ±tÄ± slogan atan göstericilere polis biber gazÄ±yla müdahale etti. Protestocular cezaevindeki muhalefet liderinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve erken seçime gidilmesini talep ederken, Maduro ise polise, dükkanlara saldÄ±rdÄ±klarÄ± gerekçesiyle muhalefeti suçluyor. En az 30 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, muhalefet lideri Henrique Capriles daha fazla protesto gösterisi gerçekleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini savundu. Binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösterilerde 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaÅŸanan son olaylarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 7'ye yükselmiÅŸ oldu. BaÅŸkent Caracas'ta bir genç ile ülkenin Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan San Cristobal'da bir kadÄ±n vurularak öldürüldü. BaÅŸkentin güneyinde de bir muhafÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti.

 

 

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