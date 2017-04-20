Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 15:26

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye tehdit gibi aÃ§Ä±klama O uÃ§uÅŸlar durduruluyor

rusya-tÃ¼rkiye

Rusya, TÃ¼rkiye'deki siyasi durumu neden olarak gÃ¶stererek charter uÃ§uÅŸlarÄ±n durdurulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Rusya'dan Türkiye'ye tehdit gibi bir açÄ±klama geldi. Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov, Türkiye'ye charter uçuÅŸlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±n hâlâ geçerli bir ihtimal olduÄŸunu ifade etti.Sokolov, Türkiye'ye charter uçuÅŸlarÄ±n durdurulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ±n hâlâ geçerli olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki soruya, "Pozisyonumuz deÄŸiÅŸmedi. (Rus havacÄ±lÄ±k ajansÄ±) Rosaviatsiya bir uyarÄ±da bulundu. Bu uyarÄ±nÄ±n içeriÄŸini gördünüz. Åžu anda buna ek olarak verilebilecek bir bilgi yok" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

TÜRKÄ°YE'DEKÄ° SÄ°YASAL DURUMU NEDEN OLARAK GÖSTERMÄ°ÅžLERDÄ°

Rus havayolu ÅŸirketleri 10 Nisan'da Rosaviatsiya'dan, Türkiye'deki iç siyasal durum nedeniyle bu ülkeye charter uçuÅŸlarÄ±n durdurulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir telgraf almÄ±ÅŸtÄ±.Kommersant gazetesi, Rosaviatsiya'nÄ±n Rus havayolu ÅŸirketlerini uyarmasÄ±nÄ±n, ABD'nin 7 Nisan'da Suriye'yi vurmasÄ± sonrasÄ± Rusya-Türkiye iliÅŸkilerinin gerginleÅŸmesinin bir sonucu olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.

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