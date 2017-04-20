Almanya TÃ¼rkiye'ye gidecek vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±

Almanya tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ± yapÄ±ldÄ±

Almanya, referandum sonrasÄ±nda Türkiye'ye gidecek vatandaÅŸlarÄ±na yönelik seyahat uyarÄ±larÄ±nÄ± güncelledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sayfasÄ±nda yer alan 19 Nisan tarihli güncellenmiÅŸ seyahat ve güvenlik uyarÄ±larÄ±nda, 16 Nisan'da yapÄ±lan referanduma dikkat çekildi.

"GÖSTERÄ° VE BÜYÜK TOPLANTILAR YAPILACAK"

AçÄ±klamada," 16 Nisan 2017'de Türkiye'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda referandum yapÄ±ldÄ±. Referandumun resmi sonuçlarÄ±nÄ±n Nisan ayÄ± sonuna doÄŸru açÄ±klanmasÄ± beklenmektedir. Gösterilerin olmasÄ± ve büyük toplantÄ±lar yapÄ±lmasÄ± ihtimal dÄ±ÅŸÄ± deÄŸil. Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalÄ±klardan uzak durmalarÄ± tavsiye edilir" denildi.