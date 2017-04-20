Ana Sayfa | DÃœNYA 20/04/2017 23:40

Paris'te polise yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da 1 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti

polis saldÄ±rÄ±

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼nlÃ¼ Champs Elysees BulvarÄ±'nda polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 1 polis can verdi

Saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayÄ±n "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" ihtimali olmasÄ± üzerinde duran polis, Champs Elysees BulvarÄ±'nÄ± boÅŸalttÄ±rdÄ±.

BFM TV'ye konuÅŸan Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Pierre Henry Brandet, bölgeye arabasÄ±yla gelen saldÄ±rganÄ±n aracÄ±ndan inip polis aracÄ±na ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, koÅŸarak kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken polis tarafÄ±ndan vurularak öldürüldüÄŸünü söyledi. Sözcü, "Polisler özellikle hedef alÄ±ndÄ±" dedi.

Reuters haber ajansÄ±na göre, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü saldÄ±rÄ±nÄ±n kesin nedenini söylemek için henüz erken olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

 

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