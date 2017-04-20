ABD BaÅŸkanÄ± Trump Paris'te polise yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Paris'te 1 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Paris'teki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "Güçlü ve tedbirli olmalÄ±yÄ±z" dedi.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Paris'in Åžanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "Fransa ve halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Bu korkunç bir ÅŸey. BaÅŸka bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±na benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalÄ±yÄ±z" ifadelerini kaydetti.

Åžanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldÄ±rÄ±da 1 polis hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 polis ve 1 sivil de aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan öldürüldü. Polis yetkilileri saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin detay vermezken, terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu onayladÄ±.

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± Åžanzelize Caddesi ve civardaki metrolar güvenlik önlemleri nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.