Paris'te polise saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik flaÅŸ geliÅŸme

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te bir polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± yapanÄ±n kimliÄŸi belirlendi

FransÄ±z yetkililer, arabasÄ±nda bulduklarÄ± kaÄŸÄ±tlardan saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸini teÅŸhis ettiklerini ancak henüz ismi açÄ±klamayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Pazar günü yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinden 3 gün önce gelen saldÄ±rÄ±yÄ± IÅžÄ°D üstlendi. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±dan sorumlu olduÄŸu düÅŸünülen ÅŸüpheli, olay yerinden kaçarken öldürüldü.

FransÄ±z medyasÄ±na göre saldÄ±rgan, güvenlik görevlilerinin bir süredir radikal Ä°slamcÄ± olarak soruÅŸturmalarÄ±nda odaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bir isim.

SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin Cuma günü ilerleyen saatlerde duyurulmasÄ± bekleniyor.

Radikal Ä°slamcÄ± olduÄŸu ÅŸüphesiyle 'terör soruÅŸturmasÄ±nÄ±n' odaÄŸÄ±ydÄ±

FransÄ±z medyasÄ±nda yer alan haberlerde, FransÄ±z vatandaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen saldÄ±rganÄ±n 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda polise silahla ateÅŸ ettiÄŸi için birkaç yÄ±l hapis yattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bu haberlerde, Paris banliyösünde yaÅŸayan 39 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ±n, daha sonralarÄ± radikal Ä°slamcÄ± olduÄŸu ÅŸüphesiyle terörle mücadele soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n odaÄŸÄ±ndaki isimler arasÄ±na girdiÄŸi vurgulandÄ±.

Paris savcÄ±sÄ± François Molins, "saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" açÄ±kladÄ± ancak halihazÄ±rda süren soruÅŸturmalar ve baskÄ±nlar nedeniyle kimliÄŸini açÄ±klamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Öte yandan, IÅžÄ°D'in propaganda kanalÄ± olarak bilinen Amaq'ta saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi Ebu-Yusuf El-Baljiki olarak açÄ±klandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, saldÄ±rÄ±nÄ±n "terörle iliÅŸkili" olduÄŸuna ikna olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hollande ayrÄ±ca, Cuma günü güvenlik kabinesini acil olarak toplayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

'Polisler özellikle hedef alÄ±ndÄ±'

FransÄ±z AFP haber ajansÄ±nÄ±n verilerine göre, IÅžÄ°D'in 2015 yÄ±lÄ±nda Fransa'da yaptÄ±ÄŸÄ± ve toplam 238 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±, Ä°slamcÄ± gruplara iliÅŸkin endiÅŸeler kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda baÅŸ sÄ±ralarda yer alÄ±yor.SaldÄ±rÄ±, yerel saatle 21.00 civarÄ±nda, Pazar günü gerçekleÅŸmesi beklenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri için adaylar televizyonda son konuÅŸmalarÄ±nÄ± yaparken meydana geldi.

FransÄ±z BFM TV'ye konuÅŸan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Pierre Henry Brandet, bölgeye arabasÄ±yla gelen saldÄ±rganÄ±n aracÄ±ndan inip polis aracÄ±na ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, koÅŸarak kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken polis tarafÄ±ndan vurularak öldürüldüÄŸünü söyledi.

Sözcü, "Polisler özellikle hedef alÄ±ndÄ±" dedi.

Reuters haber ajansÄ± saldÄ±rganÄ±n polisler tarafÄ±ndan önceden tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polisin saldÄ±rganÄ±n evine daha önce baskÄ±n düzenlediÄŸini bildirdi.

Güvenlik kaynaklarÄ±, saldÄ±rganÄ±n Telegram mesajlaÅŸma uygulamasÄ± üzerinden polis memurlarÄ±nÄ± öldürmek istediÄŸine yönelik konuÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

Reuters: Polis ikinci ÅŸüpheliyi arÄ±yor

Reuters ayrÄ±ca, polisin Belçika'dan trenle gelen ikinci bir ÅŸüpheliyi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

OlayÄ±n hemen ardÄ±ndan polis, Champs Elysees BulvarÄ±'nÄ± boÅŸalttÄ±rdÄ±.

Bölgedeki metro istasyonunun da kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bulvar üzerinde helikopterlerin uçtuÄŸu belirtiliyor.

Silah sesleri olay yerinin yakÄ±nlarÄ±ndaki Marks & Spencer alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinden de duyuldu. Turistler ve yoldan geçenler panikle koÅŸuÅŸturmaya baÅŸladÄ±.

Görgü tanÄ±klarÄ±, insanlarÄ±n korkuyla sÄ±ÄŸÄ±nacak bir yer bulmak için kendilerini koruyarak kaçÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu yerin yakÄ±nÄ±ndaki bir restoranÄ±n sahibi Choukri Chouanine, "MüÅŸterilerimizi bodruma saklamak zorunda kaldÄ±k" diye anlattÄ±.

Seçim kampanya programlarÄ± iptal

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde adaylar Marine Le Pen ve François Fillon son kampanya günü olan yarÄ±nki kampanya programlarÄ±nÄ± iptal ettiklerini duyurdu.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Twitter'dan "Bir kez daha saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan polis görevlilerinin acÄ±sÄ±nÄ± hissediyor ve yanlarÄ±nda duruyorum" mesajÄ±nÄ± verdi.

François Fillon da, "Bizim hayatÄ±mÄ±zÄ± korumak için kendi hayatÄ±nÄ± feda eden polisleri saygÄ±yla anÄ±yorum" dedi.

Merkezden baÄŸÄ±msÄ±z aday Emmanuel Macron da, "dayanÄ±ÅŸma" mesajÄ± verirken, "insanlarÄ± korumanÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n görevi olduÄŸunu" da sözlerine ekledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'Ä±n açÄ±klamasÄ±ndan önce olayÄ±n "baÅŸka bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± gibi durduÄŸunu" söyleyerek, FransÄ±z halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.