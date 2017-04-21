Ana Sayfa | DÃœNYA 21/04/2017 09:26

HavalimanÄ±nda gÃ¼venlik yolcunun el bagajÄ±ndaki silahÄ± fark etmedi

el bagajÄ±

ABD'nin Los Angeles havaalanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ hatlarÄ±nda gÃ¼venlik bir yolcunun el bagajÄ±ndaki silahÄ± fark etmedi

SilahÄ±n güvenlik taramasÄ±nda görülmediÄŸi ve kadÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmadan silahla uçtuÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Santa Monica Emniyeti'nde çalÄ±ÅŸan 42 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Noell Grant, silahÄ±n el bagajÄ±nda olduÄŸunu ancak Tayvan'Ä±n baÅŸkenti Taipei'de yolculuÄŸu için uçaÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirirken fark etti.

Yetkililere haber verdiÄŸinde, mesele çözülene kadar Tayvan topraklarÄ±ndan çÄ±kmasÄ± yasaklandÄ±.

ABD federal yetkilileri, Los Angeles havaalanÄ±nda standart güvenlik prosedürlerine gerektiÄŸi gibi uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.

Bagajdakinin kadÄ±nÄ±n özel ateÅŸli silahÄ± olduÄŸu ve görevde kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

KadÄ±n, silahÄ± ve altÄ± adet mermiyi bavulunda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nda, Tayland'daki ailesinin yanÄ±na tatile gitmek için Taipei'den uçaÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

KadÄ±n polis memurunun ABD'ye geri döndüÄŸünde disiplin cezasÄ± alÄ±p almayacaÄŸÄ± ise, henüz bilinmiyor.

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