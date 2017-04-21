Ana Sayfa | DÃœNYA 21/04/2017 09:35

BMGK Kuzey Kore'yi uyardÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabilir

BMGK

BMGK, 16 Nisan 2017 tarihinde Kuzey Kore'nin yaptÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer denemeyi kÄ±nayarak yeni yaptÄ±rÄ±mlar konusunda uyardÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen açÄ±klamada, Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal ederek balistik füze denemesinin endiÅŸe verici olduÄŸu belirtildi. Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nükleer denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda da uyarÄ±da bulunuldu.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± balistik füze denemelerinin bölgede gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, Kuzey Kore'ye kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± eylemlerine ve balistik füze denemelerine son vermesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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