BMGK Kuzey Kore'yi uyardÄ± yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabilir

BMGK, 16 Nisan 2017 tarihinde Kuzey Kore'nin yaptÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer denemeyi kÄ±nayarak yeni yaptÄ±rÄ±mlar konusunda uyardÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), oy birliÄŸiyle kabul edilen açÄ±klamada, Kuzey Kore'nin son derece istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± alenen ihlal ederek balistik füze denemesinin endiÅŸe verici olduÄŸu belirtildi. Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nükleer denemesinin "ÅŸiddetle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda da uyarÄ±da bulunuldu.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± balistik füze denemelerinin bölgede gerginliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, Kuzey Kore'ye kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± eylemlerine ve balistik füze denemelerine son vermesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.