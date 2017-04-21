Fransa'daki seÃ§imler Ã¶ncesi MÃ¼slÃ¼manlara oy verin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Fransa'da Lyon Camisi'nin yÃ¶neticisi Kabtane 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlerde MÃ¼slÃ¼manlara oy kullanmalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

Fransa'nÄ±n güneyinde bulunan Lyon kentinin en önemli camilerden biri olan Lyon Camisi'nin yöneticisi Kamel Kabtane, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Fransa'daki MüslümanlarÄ±n görevi 23 Nisan'da oy kullanmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Ülkede MüslümanlarÄ±n oy kullanmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸuna dikkati çeken Kabtane, Fransa'nÄ±n geleceÄŸinin MüslümanlarÄ± da ilgilendirdiÄŸini, bu yüzden MüslümanlarÄ±n vatandaÅŸlÄ±k görevlerini yerine getirmeleri gerektiÄŸini ifade etti.Fransa'da 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunda adaylarÄ±n hiçbiri salt çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamazsa, en çok oyu alan iki aday 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak ikinci tur seçime katÄ±lacak.