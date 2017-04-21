Filistinlilerin aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± cezaevinin Ã¶nÃ¼nde mangal yaptÄ±lar

Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±, Filistinli tutsaklarÄ±n aÃ§lÄ±k grevi yaptÄ±ÄŸÄ± cezaevinin Ã¶nÃ¼nde mangal partisi dÃ¼zenledi

BatÄ± Åžeria'da bulunan Ofer askeri hapishanesinin dÄ±ÅŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Birlik partisinin gençlik kolu mangal yaptÄ±. Arutz Sheva 7'de yer alan habere göre, Ä°srail'de hapishanelerinde bulunan bin 500'ün üzerinde Filistinli tutuklunun açlÄ±k grevine baÅŸlamasÄ±nÄ± 'protesto' etmek isteyen Ulusal Birlik partisi üyesi yerleÅŸimciler hapishane önünde mangal kurup tavuk kÄ±zarttÄ±.Hapishane önündeki mangala katÄ±lan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ophir Sofer, "AçlÄ±k grevine kulak vermeyi bÄ±rakmanÄ±n ve onlarÄ±n kaprislerini kâle almadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± göstermenin zamanÄ± geldi" dedi. Partinin Gençlik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Avichai Greenwald, "AçlÄ±k grevinden kurtulmak mÄ±? Teröristlere neden ölüm cezasÄ± vermediÄŸimiz bile belli deÄŸil. UmarÄ±z açlÄ±k grevlerinde baÅŸarÄ±lÄ± olurlar. Bildiklerini okusunlar" dedi.Gün içinde bir grup Filistinli, önünde mangal yapanlarÄ± protesto etmek için cezaevine yürüyüÅŸ düzenledi.Ä°srail cezaevlerinde bulunan bin 500 Filistinli tutuklular 'Özgürlük ve Onur' adÄ±yla hapishane koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine yönelik geçtiÄŸimiz hafta içinde açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±.