Ana Sayfa | DÃœNYA 21/04/2017 15:00

Fransa'da 50 bin polis seÃ§im gÃ¼nÃ¼ gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayacak

fransa polisi

Fransa'da 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in 50 bin polis gÃ¶rev yapacak

Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cazeneuve PerÅŸembe günü IÅžÄ°D'in üstlendiÄŸi ve bir kiÅŸinin bir polisi öldürdüÄŸü saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda düzenlediÄŸi acil güvenlik toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri için 50 bin polis gücünün bütünüyle seferber edileceÄŸini açÄ±kladÄ±.Cazeneuve bu sayÄ±ya özel harekat birimleri de dahil olduÄŸunu söyledi.

Cazeneuve "Hükümet bütünüyle seferber oldu. Ülkemizin demokratik sürecine engel olacak hiçbir ÅŸeye izin verilmemeli. Bize düÅŸen korku, gözdaÄŸÄ± ve manipülasyona teslim olmayarak düÅŸmanÄ±n elini güçlendimemek" dedi.

Öte yandan Belçika güvenlik güçleri Fransa'yÄ± yeni bir saldÄ±rgan konusunda uyardÄ±. FransÄ±z yetkililer saldÄ±rganÄ±n perÅŸembe günü gerçekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgisi bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henüz açÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe partisi Marine Le Pen saldÄ±rÄ±yla ilgili "Köktenci Ä°slam bize savaÅŸ açÄ±yor ve riskleri sÄ±nÄ±rlamak için önlemler alÄ±nmÄ±yor " dedi.

Merkezden baÄŸÄ±msÄ±z aday Emmanuel Macron da Le Pen'e yanÄ±tÄ±nda "SÄ±fÄ±r risk diye bir ÅŸey yoktur. Bunun aksini söyleyen hem sorumsuz hem de yalancÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

Pazar günü yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinden 3 gün önce gelen saldÄ±rÄ±yÄ± IÅžÄ°D üstlendi. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±dan sorumlu olduÄŸu düÅŸünülen ÅŸüpheli, olay yerinden kaçarken öldürüldü.

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