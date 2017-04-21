DÃ¼n akÅŸam maÃ§ izleyen NijeryalÄ± vatandaÅŸlara bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Nijerya'da dÃ¼n akÅŸam Manchester United maÃ§Ä±nÄ± izleyen NijeryalÄ± vatandaÅŸ hedef alÄ±narak bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi, 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Nijerya'nÄ±n Calabar kentinde perÅŸembe gecesi büyük bir dehÅŸet yaÅŸandÄ±. Nyagasang bölgesindeki belediyeye ait bir alanda maç izleyen kiÅŸiler, tuzaklanmÄ±ÅŸ bomba ile saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Meydana gelen büyük patlamada 30 kiÅŸi can verdi. 50'den fazla kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.Nijerya'da 2009'dan bu yana faaliyet gösteren Boko Haram isimli radikal Ä°slam örgütünün bu saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olmasÄ±ndan ÅŸüpheleniyor.