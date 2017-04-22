Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan DEAÅž yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž militanÄ± Abdurrahman Ã–zbekiâ€™yi yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, Özbeki’nin DEAÅž lideri Ebubekir el-BaÄŸdadi’ye yakÄ±n olduÄŸunu, terör örgütünün dÄ±ÅŸ saldÄ±rÄ±larÄ±, yabancÄ± savaÅŸçÄ± ve finans kaynaklarÄ±ndan sorumlu liderlerinden biri olduÄŸunu söyledi.

Thomas ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de DEAÅž yöneticisi Abdurrahman Özbeki’nin öldürmek üzere yaptÄ±ÄŸÄ± bir baskÄ±nda Özbeki’nin öldürüldüÄŸünü teyit ettik. Özbeki DEAÅž’Ä±n sözde halifesi Ebubekir El BaÄŸdadi’ye yakÄ±n isimlerden biriydi. DEAÅž’Ä±n yabancÄ± para ve savaÅŸçÄ± akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yöneten liderlerden biriydi. DEAÅž’Ä±n dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±nda da önemli rol oynayanlardan biriydi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde 39 masum sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yüksek profilli Ä°stanbul gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±.”

1 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti

Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir saldÄ±rgan tarafÄ±ndan uzun namlulu silahla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 1 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 25'i yabancÄ± uyruklu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da 65 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž üstlenmiÅŸ ve Özbek asÄ±llÄ± saldÄ±rgan Abdülgadir Masharipov saldÄ±rÄ±dan 17 gün sonra Ä°stanbul Esenyurt’ta yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.