Ana Sayfa | DÃœNYA 22/04/2017 08:37

BM'den Ä°dlib hakkÄ±nda korkutan uyarÄ±

birleÅŸmiÅŸ milletler

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°dlib kentinde bir felaket yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Paulo Sergio Pinheiro,  BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan baÄŸÄ±msÄ±z BM panelinin bulgularÄ± konusunda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±. Suriye'de krizin taraflarÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± sivillerin güvenliÄŸinin önüne koymaya devam ettiÄŸini ifade eden Pinheiro, bütün taraflarÄ±n Halep kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ve kent düÅŸerken ihlallerde bulunduÄŸunu belirtti.

Tahliye anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise on binlerce insanÄ±n Ä°dlib'e ve Halep'in batÄ±sÄ±na gittiÄŸini anlatan Pinheiro, "Ä°dlib'de aÄŸÄ±r çekimde bir felaket yaÅŸanacaÄŸÄ± kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altÄ±nda olduÄŸundan endiÅŸe ediyoruz." dedi.

Pinheiro, Halep'in batÄ±sÄ±nda terör örgütü el Nusra ve bazÄ± radikal silahlÄ± gruplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu bölgede ve Ä°dlib'de çatÄ±ÅŸmalarÄ± artÄ±rabileceÄŸine iliÅŸkin ciddi endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 

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