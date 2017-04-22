Ana Sayfa | DÃœNYA 22/04/2017 08:46

Ã–ÄŸrenci servisi ile TIR Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 20 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ney Afrika

GÃ¼ney Afrikaâ€™da meydana gelen feci kazada bir tÄ±r ile Ã¶ÄŸrenci servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 20 Ã§ocuk can verdi

Güney Afrika'nÄ±n baÅŸkent Pretorya’nÄ±n kuzeyindeki Mpumalanga eyaletinde, 5-10 yaÅŸlarÄ±ndaki çocuklarÄ± taÅŸÄ±yan okul servisi ile bir tÄ±r çarpÄ±ÅŸtÄ±. ÇarpÄ±ÅŸma sonrasÄ± alev alan servis minibüsündeki 20 çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Kaza ile ilgili emniyet güçleri tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Joe Maswanganyi, çocuklarÄ±n ailelerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Güney Afrika'da Paskalya BayramÄ± döneminde meydana gelen trafik kazalarÄ±nda toplam 235 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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