Ã–ÄŸrenci servisi ile TIR Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 20 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ney Afrikaâ€™da meydana gelen feci kazada bir tÄ±r ile Ã¶ÄŸrenci servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 20 Ã§ocuk can verdi

Güney Afrika'nÄ±n baÅŸkent Pretorya’nÄ±n kuzeyindeki Mpumalanga eyaletinde, 5-10 yaÅŸlarÄ±ndaki çocuklarÄ± taÅŸÄ±yan okul servisi ile bir tÄ±r çarpÄ±ÅŸtÄ±. ÇarpÄ±ÅŸma sonrasÄ± alev alan servis minibüsündeki 20 çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Kaza ile ilgili emniyet güçleri tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Joe Maswanganyi, çocuklarÄ±n ailelerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Güney Afrika'da Paskalya BayramÄ± döneminde meydana gelen trafik kazalarÄ±nda toplam 235 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.