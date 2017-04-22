Askeri kampa dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 100'den fazla Ã¶lÃ¼ var

Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

Kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sözcü yardÄ±mcÄ±sÄ± Nasratullah CamÅŸidi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, askeri üniformalÄ± 6 saldÄ±rganÄ±n, kolordunun içine girerek ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.YaklaÅŸÄ±k 5 saat süren çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 5 saldÄ±rganÄ±n öldürüldüÄŸünü ifade eden CemÅŸidi, bir saldÄ±rganÄ±n saÄŸ ele geçirildiÄŸini belirtti. CemÅŸidi, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden güvenlik görevlilerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n henüz netleÅŸmediÄŸini kaydetti.AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen, kolorduda görevli bir asker, çatÄ±ÅŸmada yaklaÅŸÄ±k 100 güvenlik görevlisinin öldüÄŸünü söyledi.

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.SaldÄ±rÄ±yÄ± üstlenen Taliban'Ä±n sözcüsü Zabihullah Mücahit, aralarÄ±nda bazÄ± komutanlarÄ±n da bulunduÄŸu 500 kiÅŸinin öldüÄŸünü veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

ABD'den açÄ±klama

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), Taliban'Ä±n, Afganistan'Ä±n Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±ndaki Afgan ordusunda ait bir kampa saldÄ±rÄ± düzenleyip aralarÄ±nda Afgan askerleri ve sivillerin bulunduÄŸu 50'den fazla kiÅŸiyi öldürdüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldÄ±rÄ±nÄ±n Belh iline baÄŸlÄ± Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehrine yakÄ±n Åžahin KampÄ±'na yönelik olduÄŸunu söyledi.

SaldÄ±rÄ±da 50'den fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Thomas, "GörünüÅŸe göre saldÄ±rÄ±, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduÄŸu bir cami ve yemekhaneye yönelikti." dedi.SaldÄ±rÄ± ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiÄŸini ifade eden John Thomas, söz konusu saldÄ±rÄ±da hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini ve yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaç kiÅŸiyi öldürdüÄŸünü ifade eden Thomas, ABD'nin bölgeye askeri destek yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.