Ana Sayfa | DÃœNYA 22/04/2017 13:12

Barack Obama 4 ay sonra ilk kez konuÅŸma yapacak

Barack Obama

ABD'nin eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Chicago'da baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini Trump'Ä±n devralmasÄ±ndan sonra ilk kez konuÅŸma yapacak

BaÅŸkanlÄ±k sonrasÄ± bir hayli uzun tatil yapan Obama, anayasa hukuku dersi verdiÄŸi Chicago Üniversitesi’nde geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir toplantÄ±da öÄŸrencilerle bir araya gelecek. Obama, sivil katÄ±lÄ±m ve toplumsal organizasyon konularÄ±nda konuÅŸacak.

Obama görevden ayrÄ±lÄ±rken, destekçilerine siyaseten aktif olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ fakat bunu nasÄ±l yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ± vermemiÅŸti.Boston Globe’un haberine göre; Obama, MayÄ±s ayÄ±nda Boston’da bir ödül törenine, sonrasÄ±nda ABD’de ve Avrupa’da ücretli konuÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir dizi önemli toplantÄ±ya katÄ±lacak ve Berlin’de Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile bir araya gelecek.

 
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