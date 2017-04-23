Reina katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± ABD'nin gizli ordusu tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± ABD'de Ortak Ã–zel Operasyon KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n komandolarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD'nin gizli ordusu olarak nitelenen Suriye'nin Mayadin kentinde öldürüldüÄŸü açÄ±klanan Ä°stanbul'daki Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan Özbek asÄ±llÄ± DEAÅž militanÄ± Abdurrahman Özbeki'ye yönelik operasyonu ABD Ortak Özel Operasyon KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan komandolarÄ±n düzenlediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. ABD'nin gizli ordusu olarak nitelenen JSOC timleri, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüÄŸü operasyonu da gerçekleÅŸtirmiÅŸti., El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüÄŸü operasyonu da gerçekleÅŸtirmiÅŸti.ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), Ä°stanbul Ortaköy'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan Özbek asÄ±llÄ± DEAÅž üyesi Abdurrahman Özbeki'yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriye'nin Deyrizor vilayetine baÄŸlÄ± Mayadin kentinde öldürdüklerini açÄ±kladÄ±. Özbeki'nin gerçek adÄ± ise Gayratzon Uzimof.