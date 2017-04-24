Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 00:24

SeÃ§im sonrasÄ± Fransa karÄ±ÅŸtÄ± vatandaÅŸ sokaÄŸa indi

fransa polisi

Fransa'da yapÄ±lan seÃ§imlerin ilk turunda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'in ikinci tura geÃ§mesi vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±larak protesto edildi

Fransa'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen ikinci tura kaldÄ±. Marine Le Pen'in ikinci tura kalmasÄ± Bastille MeydanÄ±'nda, protesto edildi. FransÄ±z polisi, Bastille MeydanÄ±'nda barikatÄ± zorlayan protestoculara karÅŸÄ± gaz bombasÄ± kullanÄ±p eylemcileri daÄŸÄ±ttÄ± Cumartesi gecesi, 'Barikatlar gecesi' adÄ±yla yine eylemler düzenlendi. 2 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylem polis müdahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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