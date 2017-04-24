Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci tur iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Fransa'da dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde 'En Marche' (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) hareketinin lideri Emmanuel Macron birinci, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ikinci oldu

KatÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 80 civarÄ±nda olduÄŸu seçimlerde Macron, sandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketlerine göre oylarÄ±n yüzde 23,90'Ä±nÄ±nÄ±, Le Pen ise yüzde 21,70'ini aldÄ±.Ä°ki aday, 7 MayÄ±s'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin ikinci turu için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin ilk turu sonrasÄ± yapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± Emmanuel Macron'un favori olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

'En Marche' hareketinin lideri Macron, konuÅŸmasÄ±nda tüm adaylara teÅŸekkür edip "Üzerime düÅŸen sorumluluÄŸun farkÄ±ndayÄ±m" dedi ve konuÅŸmasÄ±na ÅŸu sözlerle devam etti:

"BaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z siyasi hareketle bir yÄ±l içinde Fransa'da siyasetin çehresini deÄŸiÅŸtirdik. Bana oy veren milyonlara teÅŸekkür ediyorum. Fransa'nÄ±n birlik olma vakti geldi. Tüm Fransa vatandaÅŸlarÄ±na sesleniyorum. Beklentilerinizi biliyorum. Yurtseverler dahil herkesin cumhurbaÅŸkanÄ± olmak istiyorum."

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe lideri Le Pen de sonuçlarÄ±n 'tarihi olduÄŸunu' söyledi ve "Bu seçim vahÅŸi küreselleÅŸme üzerineydi" dedi.

Kendisini 'FransÄ±z halkÄ±nÄ±n adayÄ±' olarak nitelendiren Le Pen, "FransÄ±z halkÄ±nÄ± kibirli elitlerden kurtarmanÄ±n zamanÄ± geldi" diye konuÅŸtu.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n gelmesiyle, Euro da ABD dolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hÄ±zla yükseliÅŸe geçti.

Ä°lk turu kaybeden adaylardan merkez saÄŸda Cumhuriyetçilerin adayÄ± François Fillon, yenilginin tek sorumlusunun kendisi olduÄŸunu söyledi.

Oy oranÄ± yüzde 20'de kalan Fillon, destekçilerine ikinci turda Emmanuel Macron'a oy vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.