Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 08:32

Kuzey Kore ABD'yi uÃ§ak gemisini batÄ±rmakla tehdit etti

Kuzey Kore

ABD'nin Kore YarÄ±madasÄ±'na doÄŸru ilerleyen uÃ§ak gemisini batÄ±rmak iÃ§in Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti

Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesinde yer alan makalede, USS Carl Vinson uçak gemisinin 'tek atÄ±ÅŸta batÄ±rÄ±labileceÄŸi' iddia edildi.

Carl Vinson öncülüÄŸündeki bir ABD donanma filosunun bu hafta içerisinde Güney Kore açÄ±klarÄ±na ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.Filo, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n emriyle yola çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin art arda gelen füze denemeleri karÅŸÄ±sÄ±nda 'stratejik sabrÄ±n' tükendiÄŸini söylemiÅŸti.

Rodong Sinmun gazetesindeki makalede "Devrimci güçlerimiz savaÅŸ durumuna hazÄ±r. ABD'nin nükleer uçak gemisini tek atÄ±ÅŸta batÄ±rabilecek kabiliyete sahibiz" deniyor.

YazÄ±da, "Bu iÄŸrenç hayvana yapÄ±lacak saldÄ±rÄ± ordumuzun gücünü gösterecektir" ifadeleri yer alÄ±yor.

Bir diÄŸer devlet kontrolündeki Kuzey Kore gazetesi olan Minju Joson'da da benzer bir yazÄ± yer aldÄ± ve "Ordumuz düÅŸmanlara acÄ±masÄ±z darbeler indirerek dirilmelerini önleyecektir" dendi.

 
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